Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:51 — REGNUM В Новокузнецке создают единую систему здравоохранения для южной агломерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Новокузнецкий «медицинский хаб» должен объединить все медицинские организации южных районов Кемеровской области, включая Прокопьевск и Таштагол. По словам губернатора Сергея Цивилёва, это решит проблему доступности высокотехнологичной и качественной медицинской помощи на юге региона.

«Удорожание медицинской помощи и оборудования требует рационального решения с точки зрения распределения ресурсов. Кластерный подход — это как раз та технология, которая здесь вполне уместна, — прокомментировала решение эксперт в сфере здравоохранения, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. — Высокотехнологичная помощь основана на дорогом оборудовании и на том, чтобы осуществлялась подготовка специалистов, причём высококлассного уровня, которые владеют этими технологиями. Поэтому рационально создавать такие медицинские хабы там, где есть база».

Согласно официальным данным, в рамках развития южного медицинского кластера в Новокузнецке после реконструкции откроется поликлиника онкодиспансера, рассчитанная на 250 посещений в день.