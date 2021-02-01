Томск, , 10:47 — REGNUM Новое оборудование поступило в респираторные госпитали Томской области, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в региональной администрации.

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Оборудование общей стоимостью 23,6 млн рублей для лечения пациентов с коронавирусом получили больница скорой медицинской помощи, роддом № 4, областная клиническая больница, Томская районная больница.

Новые рентген-аппараты установили в ковид-госпиталях Томской районной больницы и роддома № 4. В родильном доме также появился анализатор критических состояний, который помогает без передвижения проводить обследование пациентов, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

В областной клинической больнице установили лабораторный инкубатор для исследования микроорганизмов, предопределяющих развитие инфекционных процессов, а также импульсную ультрафиолетовую установку для экстренной дезинфекции воздуха и поверхностей помещений.

БСМП получила новый УЗИ-аппарат, а в отделении реанимации появился аппарат для плазмообмена и видеоларингоскоп.

Напомним, по состоянию на 31 января в Томской области было выявлено 28 234 носителя коронавируса, выздоровели 25 395 человек.

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