Брянск, , 11:09 — REGNUM Более 600 незаконных рекламных конструкций малых форматов демонтировали в Брянске в 2020 году. В бюджет города поступит свыше 450 тысяч рублей за принудительный снос, сообщает пресс-служба мэрии.

Владельцы 565 реклам добровольно убрали конструкции в рамках выданных предписаний о демонтаже. Принудительно демонтированы 84 различных баннера, вывески и стелы, причём за работу муниципальных служб собственники теперь обязаны оплатить свыше 450 тысяч рублей. Работа по ликвидации незаконных рекламных конструкций продолжится в 2021 году, в мэрии ведут подготовку документации для заключения нового муниципального контракта.

Нелегальных рекламных щитов, билбордов или иных конструкций большого формата в Брянске уже не осталось. В 2020 году в бюджет города поступило 12,4 млн рублей от установки и эксплуатации законных рекламных конструкций.