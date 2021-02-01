Уфа, , 10:43 — REGNUM Более 13 млрд рублей планируется направить на строительство объектов здравоохранения до 2023 года в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщил заместитель министра строительства и архитектуры региона Артем Ковшов на заседании в республиканском правительстве.

По его словам, до 2023 года в регионе планируется спроектировать и построить девять объектов на общую сумму 13,615 млрд рублей. Так, в 2021 году на эти цели планируется направить 4,8 млрд рублей (из средств республиканского бюджета — 2,9 млрд рублей, за счет федерального бюджета — 1,8 млрд рублей). В 2022 году власти региона планируют направить 6,4 млрд рублей (за счет средств республиканского бюджета — 5,3 млрд рублей, за счет федеральных средств — 1,1 млрд рублей). В 2023 году планируется направить 2,4 млрд рублей, сообщил он.

Ковшов также отметил, что из восьми объектов здравоохранения, которые сейчас строятся в Башкирии, два планируется ввести в текущем году: это детская и взрослая поликлиника в г. Бирске, а также поликлиника Чекмагушевском районе.

В 2021 году планируется начать возведение республиканского центра детской онкологии и гематологии, а также детской поликлиники в Баймаке.

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