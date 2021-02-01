Копейск, Челябинская область, , 10:41 — REGNUM В Копейске Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Преступление совершили должностные лица администрации города, сообщает региональное управление СКР.

Дело завели по материалам прокуратуры, а основанием для прокурорской проверки стали материалы областной Контрольно-счётной палаты. По данным следственных органов, в 2019 году за счёт бюджетных денег были куплены нежилые помещения под размещение там дошкольного учреждения. Однако санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии этих помещений необходимым требованиям отсутствовало. А затем было установлено, что они не соответствуют предъявляемым санитарно-эпидемиологического требованиям. Оказалось, что в них можно разместить меньше детей, чем указано в конкурсной документации.

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники полиции. Сейчас ведётся комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Устанавливаются круг виновных должностных лиц и обстоятельства произошедшего.