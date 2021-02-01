Тбилиси, , 10:41 — REGNUM В Грузии с 1 февраля начали снимать введенные с 28 ноября 2020 года ограничения на работу общественного транспорта, торговых объектов, введенные для профилактики пандемии. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, сообщила вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

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Как рассказала чиновница, торговым центрам и непродовольственным магазинам разрешено открыться на всей территории страны. Но в выходные дни они должны быть закрыты, чтобы избежать массового скопления людей.

Она отметила, что муниципальный общественный транспорт возобновит работу не во всех городах. В Тбилиси, Кутаиси и Рустави это ограничение продлили до 1 марта. Кроме того, в выходные дни муниципальному транспорту запрещается работать на всей территории страны.

Ограничения на междугородное сообщение пока отменять не стали.

Стоит отметить, что с 1 февраля в Грузии также были возобновлены очные занятия в школах во всех городах, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. Также были сняты ограничения на международные авиаперевозки, действовавшие с марта 2020 года.

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