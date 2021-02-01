Париж, , 10:50 — REGNUM Префектура полиции Парижа начала внутреннее расследование в отношении полицейского, предположительно, несколько раз ударившего дубинкой участника акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности 30 января. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, дело было открыто по личному требованию главы префектуры Дидье Лалльмана после того, как видео, на котором полицейский, предположительно, наносит манифестанту несколько ударов дубинкой, было опубликовано журналистом издания Brut Реми Буизином в социальной сети Twitter.

25 января профсоюзы французской полиции сообщили журналистам Agence France-Presse, что форум «Безопасность на площади Бово», инициированный президентом страны Эммануэлем Макроном и призванный подготовить реформу полиции, начнется 1 февраля.

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