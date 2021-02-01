Пекин, , 10:34 — REGNUM На сегодняшний день у экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые в настоящее время находятся в китайском Ухане с целью изучить происхождение коронавируса нового типа, нет ключевой гипотезы появления SARS-CoV-2. Об этом 1 февраля заявил участник миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

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Он подчеркнул, что пока всё находится в процессе обсуждения.

«Именно этим мы сейчас и занимаемся, рассматриваем все возможные гипотезы, рассматриваем все факты, которые есть, раскладываем их по полочкам и, соответственно, делаем заключения о том, какая степень вероятности какого-либо из событий», — пояснил в беседе с ТАСС Дедков.

Что касается заявлений о возможном происхождении вируса из лаборатории Уханьского института вирусологии, то эпидемиолог подчеркнул, что эта версия маловероятна, но «гипотетически всё возможно».

«Всё будет проверяться, в том числе и это», — подчеркнул участник миссии ВОЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения после двухнедельного нахождения в карантине приступила к работам по выяснению происхождения коронавируса в китайском городе Ухань.

Ранее заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков заявил, что нынешний приезд экспертов — это только первый визит. В будущем ВОЗ намерена направить в Китай новые группы экспертов для изучения происхождения коронавируса.