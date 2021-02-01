Иерусалим, , 10:39 — REGNUM К утру 1 февраля в Израиле было подтверждено 5140 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, передает Jerusalem post со ссылкой на данные минздрава.

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По данным министерства, около 9,7% обследованных в стране показали положительный результат. В тяжелом состоянии находятся 1140 человек, в том числе 390 в критическом состоянии, из них 312 интубированы.

За 31 января около 131 000 израильтян получили вакцину от COVID-19, причем 74 000 получили первую дозу и 57 000 — вторую, согласно обновленной информации министра здравоохранения Юлия Эдельштейна.

Отмечается, что в общей сложности 3 081 000 израильтян получили по крайней мере одну дозу вакцины, а еще 1 790 000 получили обе дозы.