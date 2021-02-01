Чебоксары, , 10:29 — REGNUM Чувашия приняла ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19 и «готова к принятию большой партии доз вакцины», для этого подготовлены и закупаются морозильные камеры. «Сомнения и переживания» центрального аппарата Росздравнадзора о том, что республика не сможет принять крупную партию, «необоснованны». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

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Руководитель министерства подчеркнул, что в Чувашии готовы «к принятию большой партии доз вакцины». По его словам, в ГУП «Фармация» есть два автомобиля-рефрижератора, четыре морозильные камеры по 180 литров каждая и 1 февраля ожидается поступление ещё трёх. При необходимости будут использованы морозильные камеры республиканской станции переливания крови объёмом 3 тыс. литров.

«Более того, одномоментно с колёс при поступлении вакцины наши медицинские организации в свои морозильные камеры готовы принять ещё 12 тыс. доз. То есть сомнения и переживания центрального аппарата Росздравнадзора о том, что мы не сможем принять 27 тыс. доз, необоснованны. Поэтому мы смело и уверенно говорим о том, что мы сможем принять и это количество доз вакцины одновременно. Готовы во всеоружии», — заявил Владимир Степанов.

Министр также сообщил, что в пяти дополнительных пунктах вакцинации от COVID-19 «появятся ещё 25 морозильных камер в этом месяце».

Напомним, ранее Минздрав РФ разрешил хранить и перевозить вакцину «Спутник V» при температуре от +2 до +8 градусов. Ранее вакцину полагалось хранить при температуре не выше — 18 градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию 31 января пришло ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19, всего получено 11 794 дозы вакцины от COVID-19 «с двумя компонентами». 1 февраля в республике началась плановая иммунизация граждан, которые записались на прививку. Иммунизацию ранее прошли почти 4,4 тыс. человек, в том числе 786 — двумя компонентами.