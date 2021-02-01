Орск, Оренбургская область, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области по подозрению в организации покушения на убийство предпринимателя, совершенного в 2011 году, задержан 55-летний житель Орска. Он заключен под стражу, сообщает СУ СКР по региону.

Мужчине инкриминируют организацию покушения на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму.

Напомним, летом 20 211 года в селе Карганка Новоорского района совершено покушение на убийство местного предпринимателя. В 2013 году вынесен приговор двум несостоявшимся киллерам. Предпринимателя заманили в салон автомобиля и пытались задушить капроновым чулком. Мужчине удалось открыть дверь машины и криком привлечь внимание сельчан. Бизнесмен вырвался из рук злоумышленников и проинформировал о происшествии полицию. Злоумышленников суд приговорил к 13 и девяти годам лишения свободы, а также взыскал с каждого по 150 тыс. рублей.

Между тем, организатор преступления был установлен спустя долгие годы. Добыты доказательства, что убийство заказал орский предприниматель. По данным следствия, он переводил деньги подельникам за сохранение в тайне его роли и участия в организации убийства. Бизнесмен, по версии следствия, спланировал убийство с учетом спорных хозяйственных взаимоотношений.

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