Махачкала, , 10:23 — REGNUM В Дагестане устанавливают причины пожара в сельской школе и налаживают учебный процесс для 70 учащихся, оставшихся без образовательного учреждения. Пока они будут учиться в медресе села Тляцуда, сообщили в администрации Цунтинского района.

Напомним, сельская школа сгорела дотла в ночь на 31 января. Местные жители в течение четырех часов спасали здание вместе с пожарными, но сделать это не удалось.

По словам главы района Шамиля Магомедова, сельское медресе пока является единственным зданием, в котором можно в кратчайшие сроки наладить учебный процесс. При этом в нем имеется достаточное количество комнат для классов и можно наладить процесс питания.

Также другие школы района поделятся необходимым инвентарем, а местные власти в ближайшее время приобретут необходимые учебные пособия и оборудование, а также методическую литературу. Также глава района отдал поручение подготовить проект новой школы.

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