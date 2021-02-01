Иерусалим, , 10:25 — REGNUM Житель Израиля, переболевший в августе COVID-19, заразился новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает Ynet 1 февраля.

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Журналисты отмечают, что мужчина заразился «южноафриканским» штаммом.

По словам мужчины, он не испытывает никаких симптомов, «чувствует себя прекрасно и не заразил никого другого».

57-летний израильтянин сдал положительный результат на новый штамм после возвращения в Израиль из Турции. Как он говорит, ему было труднее справиться с вирусом, когда он заразился в первый раз.

«Я не врач и не исследователь, но могу сказать, что лично я, заразившись первый раз, действительно был очень болен», — отметил мужчина.

В случае нового штамма, которым заразился этот человек, отсутствие каких-либо симптомов может быть связано с «наличием антител от исходного вируса, которые защитили от болезни при заражении новым штаммом», считает профессор Шай Эфрати.