Москва, , 10:22 — REGNUM За 12 месяцев 2020 года в Москве пресекли свыше 30 млн нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

«В рамках надзорных полномочий за 12 месяцев 2020 года столичной ГИБДД выявлено и пресечено 30 295 000 административных нарушений», — подвели итоги года в автоинспекции.

При этом система фотовидеофиксации помогла вынести 28,5 млн постановлений.

Кроме того, в столице ГИБДД провела несколько масштабных профилактических рейдов.