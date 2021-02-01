Хабаровск, , 10:37 — REGNUM Хабаровскому краю на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения необходимо 19,9 млн рублей, соответствующая заявка на выделение субвенций направлена в Росстат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В большинстве районов опросы чаще всего пройдут в интернет, а переписчики будут использовать электронные планшеты. Однако в труднодоступных населённых пунктах пройдёт традиционная перепись с фиксацией данных на бумажных переписных листах.

Основной этап переписи запланирован на апрель 2021 года, а в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах кампания стартовала в октябре 2020 года.

На данный момент собрана информация о жителях 14 населённых пунктов Охотского и им. Полины Осипенко районов. Подомовой обход продолжается в отдалённых населённых пунктах Николаевского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в рамках всероссийской переписной кампании с 1 по 30 апреля будет организован 100% обход жилых помещений переписчиками, а также сбор сведений с использованием электронных планшетов на стационарных переписных участках, в том числе в отделениях МФЦ.