Ижевск, , 10:19 — REGNUM В Удмуртии с 1 февраля возобновляются профилактические медосмотры и диспансеризация. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Однако пока эти мероприятия доступны только трудоспособному населению в возрасте от 18 до 65 лет.

Планируется, что в 2021 году профосмотры пройдут около 77 тыс. человек, диспансеризацию — 283,2 тыс. человек. Осмотры проведут 46 медицинских учреждений республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 1 февраля провели 824 587 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2409 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2564 исследования.

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