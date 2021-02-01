Москва, , 10:18 — REGNUM Протесты афроамериканского населения США управлялись изнутри американского государства. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Естественно, это в известной степени управлялось изнутри. То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему изнутри», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что «это [было] трудно сделать».

Медведев отметил, что всё, что происходит внутри США, является следствием внутриамериканских проблем.