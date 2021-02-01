Женева, Швейцария, , 10:17 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции не освобождает сделавших прививки граждан от необходимости соблюдать индивидуальные противовирусные меры предосторожности. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен.

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Она пояснила, что на сегодняшний день пока нет ясности, может ли прививка защитить человека от заражения SARS-CoV-2 и передачи инфекции. По её словам, в настоящее время доказано только то, что препараты защищают от болезни.

Ещё одно слабое место вакцин в том, что пока нет свидетельств того, как их применять для некоторых возрастных групп, в частности для детей. Эти категории граждан будут оставаться в зоне риска заражения и передачи инфекции другим людям, отметила Кейт О'Брайен.

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Кроме того, на настоящий момент объёма вакцины недостаточно «для защиты всех», подчеркнула руководитель департамента ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила, что вакцины от коронавируса столь же эффективны против нового штамма, обнаруженного в Великобритании, как и от других штаммов. По её словам, проводятся исследования в отношении нового штамма: британские коллеги постоянно передают информацию в ВОЗ. Пока идёт сбор такой информации.