Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге почти на 45% упали объемы суточного тестирования на коронавирус. Об этом сообщает 1 февраля городской оперативный штаб.

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За 31 января в городе проверили 12 771 человека. При этом днем ранее в Петербурге сделали около 23 тыс. тестов.

В справочную службу по теме коронавируса за сутки поступило 2385 вызовов. Кроме того, волонтеры выполнили 4746 заявок от граждан на самоизоляции. Оставить свою можно, позвонив на горячую линию 8−800−200−34−11.

С начала октября 154 530 человек получили гуманитарную помощь в Петербурге: волонтеры доставили им продуктовые наборы.

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