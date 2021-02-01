Душанбе, , 10:13 — REGNUM Количество браков в Таджикистане по итогам 2020 года составило 67 тыс., что на 15% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в министерстве юстиции республики.

За год в Таджикистане расторгли 10,5 тыс. браков, что на 15,3% меньше, чем в 2019 году. За счет регистрации актов гражданского состояния в бюджет перечислено 8,3 млн сомони ($728 тыс.). Это на 30% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2020 года численность населения Таджикистана составляла 9,44 млн человек, что на 2% больше, чем 1 ноября 2019 года. В 1990 году в республике проживали 5,4 млн человек.

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