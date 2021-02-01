Москва, , 10:13 — REGNUM Беспорядки, случившиеся в Вашингтоне с участием сторонников президента США Дональда Трампа, являются расплатой за регулярную поддержку государственных переворотов американцами. Об этом в интервью российским журналистам заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это в известной степени расплата за то, что американцы традиционно поддерживали различные выступления, так называемые цветные революции, которые вели к нелегитимной, незаконной смене власти в других странах, считали это абсолютно нормальным, если это отвечает американским интересам», — сказал Медведев.

По его словам, когда события, подобные цветным революциям, начали происходить внутри США, американские власти квалифицировали их как государственное преступление, возбудили сотни уголовных дел и арестовали огромное число людей.

При этом Медведев подчеркнул, что события 6 января в Вашингтоне — трагедия, которой нет оправданий, однако необходимо сделать из неё выводы и «вести честный курс и не пытаться нелегитимными способами менять власть, устраивать всякие майданы, потом хлопать тому, что произошла незаконная смена власти и те, кто пришел к власти, допустим, пытаются задружиться с американцами».