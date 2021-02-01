Занзибар, Танзания, , 10:16 — REGNUM Председатель оппозиционной партии Танзани «Альянс за демократические перемены» (ACT-Wazalendo) Маалим Сеиф Шариф Хамад, его жена Авена и их ближайшие помощники заразились коронавирусом. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на официальное постановление представителей партии.

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«Из интересов осторожности врачи рекомендовали Маалиму Сеифу отправиться под особое наблюдение на весь период лечения», — сообщили на официальной странице партии в Twitter.

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Напомним, что в Танзании прекратили публикацию официальных данных о числе заразившихся коронавирусом в июне прошлого года. А президент Танзании Джон Магуфули объявил страну свободной от коронавируса, подчеркнув, что Бог избавил страну от пандемии.

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