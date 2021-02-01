Ижевск, , 10:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 февраля выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 124 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 753 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — двое детей в возрасте до 14 лет и 15 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 154 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 22 104 человека. 336 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки смертей от COVID-19 в регионе не регистрировалось, как и накануне.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3313 человек. Из их числа 2802 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 444 — в состоянии средней степени тяжести, 131 — в тяжелом состоянии.

Отметим, в начале прошлой недели, 25 января в республике было выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, 26 января — 178 носителей, 27 — 174, 28 января — 163 случая заражения, 29 января — 137 носителей SARS-CoV-2, 30 января — 124 случая. Таким образом, за неделю показатель ежесуточного прироста зараженных снизился в республике в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госсовета Удмуртии планируют массово вакцинироваться от коронавируса, заявил ранее спикер регионального парламента Владимир Невоструев.Прививки депутаты будут делать в феврале, когда в регион поступит достаточное количество доз вакцины.

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