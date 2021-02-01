Чебоксары, 1 февраля 2021, 10:10 — REGNUM В Чувашию 31 января пришло ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19. В республике началась плановая иммунизация граждан, которые записались на прививку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.
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Министр проинформировал, что в регион всего поступило 11 794 дозы вакцины от COVID-19 «с двумя компонентами».
По его словам, в настоящее время в Чувашии вакцинированы 4392 человека, в том числе 786 — двумя компонентами.
В минздраве Чувашии отмечают, что пункты вакцинации дополнительно будут развёрнуты «практически в каждом районе республики».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике «набирает темпы процесс вакцинации». При этом, по его словам, в регионе снижается число стационарных больных в ковидных госпиталях, что позволяется возвращать медицинские учреждения в плановый режим работы.
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