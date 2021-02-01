Чебоксары, , 10:10 — REGNUM В Чувашию 31 января пришло ещё несколько тысяч доз вакцины от COVID-19. В республике началась плановая иммунизация граждан, которые записались на прививку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 февраля, заявил на планёрке в правительстве глава минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Министр проинформировал, что в регион всего поступило 11 794 дозы вакцины от COVID-19 «с двумя компонентами».

«Буквально вчера [31 января] в 6 утра пришло ещё 6,3 тыс. доз «Гам-КОВИД-Вак». Все дозы распределены между медицинскими организациями. Сегодня [1 февраля] уже в плановом порядке те люди, которые записаны, начнут приходить и получать эти вакцины», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, в настоящее время в Чувашии вакцинированы 4392 человека, в том числе 786 — двумя компонентами.

В минздраве Чувашии отмечают, что пункты вакцинации дополнительно будут развёрнуты «практически в каждом районе республики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике «набирает темпы процесс вакцинации». При этом, по его словам, в регионе снижается число стационарных больных в ковидных госпиталях, что позволяется возвращать медицинские учреждения в плановый режим работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Чувашии оценил борьбу с коронавирусом в республике