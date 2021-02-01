Сургут, Югра, , 10:10 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) расформировывают девятиэтажный корпус Сургутской окружной клинической больницы, который служил с мая 2020 года ковидным госпиталем. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

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Здесь возобновится терапевтическая работа. Коечный фонд с начала января сокращён до 350 коек.

Как пояснила телекомпании главный инфекционист Югры Людмила Катанахова, причиной стало резкое снижение числа людей с COVID-19, подлежащих госпитализации — с 70 до 10 в день.