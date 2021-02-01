Тбилиси, , 10:11 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 240 случаев заражения коронавирусом в ходе 9056 исследований на SARS-CoV-2. Эту информацию 1 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 258 351 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 249 709 победили инфекцию, в том числе 681 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3194 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2676 пациентов, в оборудованных гостиницах — 268. На карантине находятся 474 человека.

Согласно официальным данным на 31 января, в Грузии за сутки выявили 479 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 12 700 тестов.

Стоит отметить, что в Грузии власти начали постепенно отменять карантинные ограничения, введенные с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля были возобновлены международные регулярные авиарейсы, разрешено открыться торговым центрам и магазинам, во всех городах, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновилось очное обучение в школах.

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