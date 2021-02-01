Анадырь, , 10:11 — REGNUM Власти Чукотки увеличили прожиточный минимум на душу населения — до 24 164 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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По сравнению с 2020 годом в среднегодовом выражении рост составил 3,2% или 747 рублей.

«В нашем регионе самый высокий прожиточный минимум в стране. От величины прожиточного минимума зависит перечень мер государственной поддержки, на который жители Чукотки могут рассчитывать», — сказал губернатор Роман Копин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в сумме 24 875 рублей (+764), для детей — 24 853 рубля (+788), для пенсионеров — 18 660 рублей (+602).

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума по итогам января-сентября 2020 года составило 19,6 млн человек или 13,3% от общей численности населения страны.