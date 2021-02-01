Ставрополь, , 10:08 — REGNUM В Ставропольском крае полным ходом идет вакцинация против коронавирусной инфекции. Уже привиты почти 20 тыс человек. Об этом 1 февраля сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Вакцинация от коронавируса продолжается. Сделали прививки 19,2 тысячи человек», — написал Владимиров в своем Instagram.

Напомним, в Ставропольском крае действует более 40 пунктов вакцинации, созданы в том числе мобильные центры для удобства граждан. До конца февраля ожидается поставка до 65−60 тысяч доз препарата от коронавируса. Одним из первых привившихся стал губернатор Ставрополья. На днях он сообщил, что чувствует себя хорошо, у него уже выработались антитела.

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