Пермь, , 10:07 — REGNUM В Пермском крае февраль в 2021 году может оказаться самым холодным за последние десять лет. Как сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), по метеопрогнозам, в течение месяца произойдет несколько арктических вторжений, первое мощное вторжение арктического воздуха ожидается 4−6 февраля.

В результате частых арктических вторжений февраль будет аномально холодным. На севере региона месяц ожидается на 3−4°С холоднее нормы, на юге — на 2−3°С. Такого холодного февраля не было с 2011 года.

«Продолжительность волны холода пока остается неясной, а минимальная температура на большей части края, вероятно, составит −25…−30°С (т.е. около или немного выше минимумов, наблюдавшихся в январе)», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Во второй половине месяца ожидается усиление арктического антициклона и возможно еще одно мощное арктическое вторжение. Отрицательная аномалия температуры может составить 6−7°С. По данным синоптиков, такая крупная отрицательная аномалия в долгосрочном прогнозе — явление весьма редкое.