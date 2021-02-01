Москва, , 10:02 — REGNUM В России каждая десятая компания (10%) ввела дресс-код для сотрудников, работающих удаленно и участвующие в онлайн-конференциях по видеосвязи, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Чаще всего выходить на онлайн-связь в деловой одежде, как в офисе, требуют от сотрудников банков (15%) и работников производственной сферы (12%), реже всего — в строительных и IT-компаниях (по 6%).

Чаще дресс-код вводят крупные компании со штатной численностью 100−1000 человек, чем предприятия малого бизнеса — 15% против и 7%. Нет никаких требований к одежде сотрудников на «удалёнке» у руководителей 70% компаний.

Опрос проведён 13—27 января 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 128 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на отмену ограничений, треть компаний в Москве (32%) оставит всех ранее работавших дистанционно сотрудников на «удаленке».

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