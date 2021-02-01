Ухань, Китай, , 10:05 — REGNUM В будущем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить в Китай новые группы экспертов для изучения происхождения коронавируса. Об этом 1 февраля рассказал член находящейся в Ухане миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

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"Это (нынешний приезд экспертов ВОЗ в КНР) первый визит, а не отдельно взятое мероприятие, после которого будут расставлены все точки над «и», — приводит его слова ТАСС.

«На самом деле, это просто первый визит специалистов. После него последуют еще и другие визиты», — добавил Дедков.

Кроме того, эксперт ВОЗ из России отметил, что задача первой группы специалистов — провести оценку имеющейся в настоящее время информации по данному вопросу и спланировать поведение дальнейшей работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков рассказал, что международная группа экспертов ВОЗ, которая приехала в Ухань для установления происхождения коронавируса, работает не для того, чтобы в чём-то уличить Китай.