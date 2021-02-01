Бейтбридж, , 10:01 — REGNUM Жителя Зимбабве вместе с его женой арестовали по подозрению в рассылке сообщений в мессенджере WhatsApp о смерти президента страны Эммерсона Мнангагвы от COVID-19. Об этом сообщает местная газета The Herald.

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По информации журналистов издания, 20-летние супруги были задержаны в городе Бейтбридж на юге Зимбабве. Они предстанут перед судом по обвинению в создании и распространении ложной информации на национальном уровне.

В правительстве опровергли информацию о смерти президента, подчеркнув, что он находится в трехнедельном отпуске.

Общественность была насторожена после того, как президент Зимбабве не посетил похороны двух министров, умерших от COVID-19.