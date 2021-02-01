Ташкент, , 09:59 — REGNUM Пенсионный фонд Узбекистана планирует создать механизм, позволяющий увеличить прирост пенсионных накоплений больше уровня инфляции. Об этом заявил глава пенсионного фонда Абдулазиз Хайдаров, 1 февраля сообщает агентство Kun.uz.

«Наша основная цель — наладить систему инвестирования в будущую пенсию граждан», — сказал чиновник. Он отметил, что в пенсионном фонде думают над инвестированием накопительных средств и механизмах увеличения дохода.

По состоянию на 1 января 2021 года в Узбекистане насчитывалось 3,8 млн получателей пенсий и пособий, или 11,2% от общего числа населения. В 2020 году пенсии и пособия назначили 333 тыс. граждан.

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