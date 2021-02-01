Варшава, , 09:58 — REGNUM Происходящие в Польше массовые акции протеста «лишь с одной стороны выступают за право на аборт, но на самом деле недовольство вызвано недоверием к результатам президентских выборов весной 2020 года». Об этом польский политический аналитик Лукаш Янковский заявил в интервью Polskie Radio 24.

«Борьба лишь за право на аборт вряд ли могла бы создать столь массовое движение протестующих, состоящее не только из активисток, а включающее в себя почти все категории населения. Нынешние протесты — это еще и эхо недоверия сторонников оппозиции к официальным итогам выборов президента весной 2020 года», — заявил Янковский.

Помимо этого, аналитик раскритиковал активистов, которые во время акций вели себя агрессивно. «С одной стороны они считают, что отстаивают демократические ценности, но с другой игнорируют Конституцию и другие законы, которые запрещают грубое и вульгарное проведение общественных мероприятий», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в Варшаве.