Челябинск, , 09:56 — REGNUM Трое жителей Еманжелинска Челябинской области осуждены за убийство гражданина Казахстана. Приговор вынес областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года ночью. Двое братьев и их подельник передвигались в автомобиле «ВАЗ 21 120» и искали жертву. В районе 43-го километра автодороги «Челябинск — Троицк» они догнали автомобиль казахстанца и устроили ДТП, заставив мужчину остановиться и выйти. Затем один из братьев ударил его трижды в голову баллонным ключом, из-за чего гражданин упал. Его брат вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием и затем все трое по очереди выстрелили мужчине в голову.

После этого убийцы похитили автомобиль потерпевшего, перевезли труп, облили бензином и подожги. Братьям суд назначил по 20 лет колонии строгого режима, а их подельнику — 17 лет.