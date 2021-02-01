Тбилиси, , 10:03 — REGNUM Школы на всей территории Грузии, кроме Тбилиси, Кутаиси и Рустави, возобновили очное обучение с 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования науки, культуры и спорта страны.

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Как сообщили в ведомстве, во всех школах готовы к работе с учетом рекомендаций по профилактике пандемии. Учебным заведениям разрешено самостоятельно устанавливать длительность уроков и график проведения занятий, если это требуется для соблюдения установленных санитарных норм.

«При планировании учебного процесса с учетом школьной инфраструктуры и с целью разгрузки школ разрешается использовать субботу в качестве учебного дня», — говорится в сообщении от министерства.

Сообщается, что родители могут потребовать, чтобы их дети продолжали обучение в дистанционном формате. Если учителям придётся вести дополнительные занятия в режиме онлайн, им обязаны доплачивать.

Стоит отметить, что в Тбилиси и Кутаиси с конца января проходят акции протеста, участники которых требуют отменить карантинные ограничения, в том числе, вернуть очное обучение в школах. Родители учеников отмечают, что уровень образования после перехода на дистанционное обучение резко упал.

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