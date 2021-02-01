Киев, , 10:00 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 2030 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране госпитализированы 1103 человека, 61 человек скончался от COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявлено в Ивано-Франковской области и в Киеве — 297 и 160 соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 221 485 случаев заражения, 22 768 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неприятно видеть, как страна стоит «с протянутой рукой» в ожидании вакцины от коронавирусной инфекции.

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