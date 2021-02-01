Якутск, , 09:58 — REGNUM На 1 февраля в Якутии почти 19 тыс. человек уже привились от коронавируса, действуют 500 бригад в Якутске и в 32 районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В минздраве Якутии отмечают снижение выявленных носителей коронавируса, но в ряде районов сохраняется нестабильная, напряженная эпидситуация.

Пока так и не доставлена из-за погодных условий вакцина в Эвено-Бытантайский и Жиганский районы. Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки решить вопрос доставки.

Активно вакцинируются в республике медицинские и социальные работники, учителя, сотрудники общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер сообщил о поступающих от жителей региона жалобах на доступность вакцины от коронавируса.