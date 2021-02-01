Джакарта, , 09:49 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, 493 133 медицинских работника в 92 районах Индонезии получили вакцину против коронавируса, сообщает Kompas.

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Из 493 133 медицинских работников 22 548 человек получили вторую дозу вакцины.

Правительство планирует вакцинировать в общей сложности 181 млн человек в Индонезии или около 70% всего населения. Вакцинацию прошли 17,4 млн государственных служащих и 21,5 млн пожилых людей на втором этапе, который начнется с февраля по апрель 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что политика ограничения деятельности сообществ на Яве и Бали для сокращения распространения коронавируса неэффективна.

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