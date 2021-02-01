Москва, , 09:48 — REGNUM С ноября 2020 года в Москве услугой по оформлению статуса многодетной семьи воспользовались 6,4 тыс. раз, сообщила 1 февраля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Она напомнила, что сейчас оформление ведётся только в электронном виде.

«В 2020 году за выдачей удостоверения многодетной семьи города Москвы обратились почти 32 тысячи человек», — приводит слова Раковой портал мэра и правительства Москвы.

Всего в Москве проживает около 1,5 млн семей, в них воспитывается 2,1 млн детей. Многодетными являются 176 тыс. семей. В информации отмечается, что за десять лет количество многодетных семей в Москве выросло в 2,5 раза.