Пермь, , 09:47 — REGNUM В Перми власти и общественность предлагают внести изменения в федеральное законодательство об обращении с животными. В настоящее время формируется список корректив, которые представят в качестве законодательной инициативы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы понимаем, что большинство решаемых нами задач — это борьба со следствием, а не с причиной. Нам нужно влиять на появление собак в городе. Важно, чтобы появилась ответственность у владельцев домашних животных. Это сферу необходимо регулировать. Для этого нужны изменения федерального законодательства», — сказала начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

Предложения обсуждает рабочая группа под председательством и.о. первого замглавы администрации Перми Виктора Агеева. В ее состав вошли представители городского управления по экологии и природопользованию, депутаты гордумы, зоозащитники, общественники и волонтёры.

Они предлагают ввести обязательную регистрацию животных, у которых есть владельцы. Порядок проведения регистрации, её периодичность, регистрационные формы должны устанавливаться правительством России. По мнению пермяков, регистрация должна проводится на средства владельцев животного — это один из элементов их ответственности, затем каждый год следует взимание регистрационного сбора. Он отменяется, если животное стерилизуется.

Кроме того, должны быть разработаны правила регулирования разведения животных и введена льгота на стерилизацию питомца, поскольку не все жители обладают достаточными финансами для оплаты услуги по такой операции.

В списке инициатив — создание сети приютов для содержания животных без владельцев. Предлагается утвердить целевую государственную программу по их созданию. Также пермяки предлагают установить ответственность за препятствование отлову.

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