Кызыл, , 09:45 — REGNUM Правительство России выделит 1,93 млрд рублей на строительство второй очереди многофункционального медицинского центра в Туве. В результате, по словам главы региона Шолбана Кара-оола, здесь появится поликлиника на 300 посещений за смену, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В центре будут созданы отделения терапии, лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, хирургии и так далее.

«Это знак нашим кадровым службам — готовьте специалистов. У нас много работы, именно поэтому сомнительные митинги не для нашей республики, попросту некогда», — отметил глава.