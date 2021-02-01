Чита, , 09:44 — REGNUM Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер сообщил о поступающих от жителей региона жалобах на доступность вакцины от коронавируса. Его слова по итогам оперативного совещания цитирует пресс-служба правительства региона.

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«В Центр управления регионом поступило 16 жалоб по вакцинации. Пять из них касаются доступности препаратов. Здесь нужно разобраться, чтобы забайкальцы на кончиках пальцев понимали, как этот процесс организован, и как они в нём участвуют», — заявил чиновник.

О том, что в крае действительно существует проблема доступности вакцины подтвердила вице-премьер правительства Инна Щеглова. По её словам, пока в регионах нет точного графика поставок препаратов — это влияет на составление очереди на вакцинацию. Также чиновники пообещали оперативно устранить данную проблему.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка по коронавирусу в Приангарье продолжает оставаться напряженной. По данным на 1 февраля, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 48 931 человек (+525 за выходные дни).

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Ранее дефицит вакцины от коронавируса возник в Алтайском крае.

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