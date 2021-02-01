Казань, , 09:47 — REGNUM В 2020 году сотрудники МЧС по городу Казани спасли 285 человек, в том числе 51 ребенка. Всего единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) при управлении гражданской защиты Исполкома Казани обработала более 321,7 тыс. вызовов.

Спасатели выезжали по сообщениям граждан 779 раз. За прошедший год оказана помощь 567 жителям.

В Казани на базе ЕДДС в рамках программы «Безопасный город» сформировали единый центр оперативного реагирования и центр обработки вызовов, что позволит более оперативно реагировать на сообщения о происшествиях.

Спасатели в течение года проводили различные тренировки с развертыванием эвакуационных пунктов и пунктов выдачи защитных средств. На курсах гражданской обороны обучили 274 должностных лица и 565 руководителей учебных групп занятий по ГО и по предупреждению ЧС. Также службы гражданской обороны осуществили 472 штабные тренировки и тактические учения.

В городских предприятиях проведена модернизация системы мониторинга инженерных сооружений — ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ПАО «Казаньоргсинтез». Подобная система мониторинга появится в ООО «Диар». Это позволит контролировать инженерные сооружения еще четырех объектов.

ИА REGNUM напоминает, ночью 15 января во время пожара в многоквартирном доме в городе Менделеевск удалось спасти шесть человек. В одной из квартир по улице Пушкина на площади 7 кв. метров сгорели диван, кровать и письменный стол. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.

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