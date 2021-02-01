Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19 в Грузию должна поступить после 15 февраля. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, ведущий иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе.

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«На первом этапе, во второй половине февраля, предположительно, после 15 февраля, мы получим первые дозы вакцины от Pfizer. Это будет 29 250 доз», — сказал врач.

Он отметил, что первыми в Грузии будут прививать медиков, но первой партии препарата не хватит на всех. Правительство страны также договорилось, что вскоре будут поставки вакцины от AstraZeneca.

«На первом этапе речь идет об от 180 тыс. до 300 тыс. доз. Затем постепенно запас вакцин будет пополняться, о чем мы оформили договор», — сообщил Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что Гамкрелидзе ранее заявил, что для остановки пандемии в Грузии нужно вакцинировать 60% населения. Для этого потребуется 3,9 млн доз препарата.

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