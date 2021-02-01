Петрозаводск, , 09:41 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 231 человека, что на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 1 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из выявленного числа зараженных заболели 215 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлен 36 371 инфицированный, из них 31 033 человек выздоровели, в том числе 227 — за последние сутки. Умерли от ковида 230 жителей республики.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 5847,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2623,8 случая, по Северо-Западу — 4596,6», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 16 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4597 пациентов, 112 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, с 1 февраля власти республики ослабили ряд введенных ранее ограничений. Так, к очному обучению возвращаются школьники 5−8-х и 10-х классов, а также студенты средних общеобразовательных учреждений, а ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдений противоэпидемиологических требований.

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