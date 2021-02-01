Красногорск, , 09:37 — REGNUM Московскую проездную карту «Тройка» с 1 февраля можно использовать для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Использовать «Тройку» можно будет на более чем 300 городских маршрутах со стационарными валидаторами. Со временем возможности применения столичной проездной карты планируют расширить еще больше. В частности, начнётся тестирование и запуск «Тройки» на пригородных маршрутах, заработают носители, сочетающие в себе столичные и подмосковные проездные карты. По мнению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, эти меры облегчат возможности перемещения внутри Московской агломерации.

«Экосистема «Тройки» дает возможность оплачивать проезд в транспорте, покупать билеты в музеи или на каток, пользоваться бонусной программой. Правительство Московской области также сможет значительно экономить — ставка за обслуживание билетной системы снижена почти в 2 раза», — сказал Ликсутов.

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