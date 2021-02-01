Ташкент, , 09:35 — REGNUM Охват добровольцев для испытания китайской вакцины от коронавируса ZF 2001 в Узбекистане увеличат почти вдвое. Об этом сообщили в министерстве инновационного развития республики.

В ведомстве напомнили, что в Узбекистане продолжается третья фаза испытания вакцины ZF 2001 китайского производителя Zhifei Loncom Biofharmaceutical. Число участников испытания будет увеличено с 5 тыс. до 9 тыс.

В министерстве отметили, что необходимость увеличения числа испытуемых связана с улучшением эпидемиологической ситуации в Узбекистане. В частности, действие вакцины определяется при поражении организма вирусом. Однако число новых случаев в республики постоянно уменьшается.

Отметим, 31 января в Узбекистане выявили 44 случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 78 755.