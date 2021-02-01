Париж, , 09:56 — REGNUM Франция надеется «избежать» новой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил в интервью Journal du dimanche 31 января министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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«Угроза, с которой мы сталкиваемся сегодня, вполне вероятна, но совсем не обязательно, что она действительно наступит. Небольшое снижение количества заболеваний в последние четыре дня позволяет думать, что нам удастся ее избежать», — заявил министр.

«Новая волна коронавируса могла бы произойти из-за британского варианта. Но, возможно, нам удастся ее избежать благодаря мерам, которые мы ввели рано, и благодаря соблюдению этих мер жителями Франции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о выделении 12 миллиардов евро на обновление жилого фонда в городах Франции, которые в наибольшей степени пострадали от экономического кризиса, связанного с пандемией.

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