Москва, , 10:06 — REGNUM Всего 1% молодёжи в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) имеет высшее образование, средний показатель по российским регионам — 27%. Об этом говорится в исследовании Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала Высшей школы экономики, опубликованном 1 февраля РБК.

Авторы доклада соотнесли число студентов с населением того или иного региона в возрастной категории от 17 до 25 лет. Отмечено при этом, что 70% студентов учатся в том же регионе, где окончили школу.

Около 17% студентов, покинувших родной регион, учатся в Москве, почти 7% — в Санкт-Петербурге, в остальные регионы едут от 1% до 3% выпускников школ. Больше всего молодёжи охвачено высшим образованием в Томской области.

«В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составляет 27%… Охват программами высшего образования по субъектам РФ варьируется от 1% (ЯНАО) до 58% (Томская область)», — говорится в исследовании.

Более 50% молодёжи охвачено высшим образованием также в Москве и Санкт-Петербурге. Регионы с охватом не более 20% отнесены к группе риска. Это Камчатка, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкалье, Еврейская АО и Кабардино-Балкария.

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